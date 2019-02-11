до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование потребительских кредитов, автокредитов; возможно рефинансировать до 4 кредитов Ставки Минимальная 16,90 %

20 000 ... 200 000 ₽

1 год ... 3 года Максимальная 19,50 %

20 000 ... 200 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы заявление-анкета

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт документы по рефинансируемому кредиту Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки в течение рабочего дня до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа Способ оплаты банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы не требуется регистрация в регионе выдачи кредита;

не требуется обеспечение и подтверждение дохода;

личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку);

возможность рефинансировать до 4-х кредитов Минусы крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 2200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа;

срок действия решения - 7 дней Особые ограничения рефинансируемый кредит не должен являться кредитом банков Группы ВТБ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.