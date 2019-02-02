Пора действовать
Аверс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,00%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
в т.ч. на рефинансирование
Ставки
- 13,00 %
- 500 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 2,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
-
титульное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 12 месяцев
Требования к трудоустройству:
для физических лиц, имеющих общий стаж работы не менее 3 лет, стаж на последнем месте - от 6 месяцев; стаж не менее 3 лет для ИП
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- другие документы
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- пенсионное удостоверение
- трудовой договор
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
требуется привлечение супруги(а) в качестве созаемщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
рабочих
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
до 15-го числа каждого месяца
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на момент выдачи кредита
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- предоставляется ИП;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность привлечения до 3 созаемщиков;
- предоставляется в т.ч. на рефинансирование
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования;
- требуется привлечение супруги(а) в качестве созаемщика;
- рассмотрение заявки до 7 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 02.02.2019 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пора действовать» в 3 городах России
1 470
Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- ОГРН
- 1021600000993
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 700-43-21 — единая справочная служба