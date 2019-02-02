Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги в т.ч. на рефинансирование Ставки 13,00 %

500 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 20 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 2,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка

титульное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 12 месяцев Требования к трудоустройству: для физических лиц, имеющих общий стаж работы не менее 3 лет, стаж на последнем месте - от 6 месяцев; стаж не менее 3 лет для ИП Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы подтверждение дополнительного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

пенсионное удостоверение

трудовой договор

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков требуется привлечение супруги(а) в качестве созаемщика до 3 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи до 15-го числа каждого месяца Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту ключевая ставка Банка России на момент выдачи кредита Способ оплаты кассы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

альтернативные способы подтверждения дохода;

предоставляется ИП;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность привлечения до 3 созаемщиков;

предоставляется в т.ч. на рефинансирование Минусы повышенная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования;

требуется привлечение супруги(а) в качестве созаемщика;

рассмотрение заявки до 7 дней

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 02.02.2019 12:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.