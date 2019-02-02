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Пора действовать

Аверс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,00%
Сумма
до 5 000 000
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
в т.ч. на рефинансирование
Ставки
  • 13,00 %
  • 500 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • без страхования
    + 2,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
  • титульное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Требования к трудоустройству:
для физических лиц, имеющих общий стаж работы не менее 3 лет, стаж на последнем месте - от 6 месяцев; стаж не менее 3 лет для ИП
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • пенсионное удостоверение
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
требуется привлечение супруги(а) в качестве созаемщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
до 15-го числа каждого месяца
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на момент выдачи кредита
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возможность привлечения до 3 созаемщиков;
  • предоставляется в т.ч. на рефинансирование
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования;
  • требуется привлечение супруги(а) в качестве созаемщика;
  • рассмотрение заявки до 7 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 02.02.2019 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пора действовать» в 3 городах России
1 470
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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