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Под залог недвижимости

Проинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 3 500 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
при сумме кредита от 2 млн. рублей требуется подтверждение целевого использования, при невыполнении требования ставка увеличивается на 10 п.п.
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 150 000 ... 3 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 14,00 %
  • 150 000 ... 3 500 000 ₽
  • 5 лет ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
ИП, обязательно
+5 п.п. штраф за невыполнение требований к оборотам поручителя (ИП) или созаемщика (юридического лица)в банке
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    +2 п. п. к базовой ставке
+ 2 п.п. за неоформление новых договоров страхования имущества по истечении срока действия старых/за неоформление новых договоров личного страхования по истечении срока действия старых Увеличение ставки, действующей на момент заключения Договора,на 5процентныхпунктов
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • военнослужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за 3 последних месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме 4-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за 3 последних месяца
  • справка по форме организации-работодателя
    в случае если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
  • другие документы
    документы для ИП указаны на сайте банка
при сумме кредита до 50% от рыночной стоимости залога, но не более 1,5 млн. руб. подтверждение дохода не требуется
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов указан на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка, а также п. Новый и п. Волковский Воткинского района Удмуртской республики
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
при сроке кредитования 24-60 месяцев предоставляется льготный период по уплате основного долга 3 месяца
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения кредитного договора в процентах годовых от суммы просроченной задолженности (по основному долгу и процентам) за каждый день просрочки, при этом на просроченную сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств продолжают начисляться
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
  • при сумме кредита до 50% от рыночной стоимости залога, но не более 1 млн руб. подтверждение дохода не требуется;
  • срок действия решения - 60 дней
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • требуется имущественное страхование
Особые ограничения
  • при сумме кредита от 2 млн. рублей требуетсяподтверждение целевого использования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 4 городах России
672
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
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Телефоны
(342) 270-00-32

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