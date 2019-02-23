Под залог недвижимости
Проинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 3 500 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
при сумме кредита от 2 млн. рублей требуется подтверждение целевого использования, при невыполнении требования ставка увеличивается на 10 п.п.
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 150 000 ... 3 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 14,00 %
- 150 000 ... 3 500 000 ₽
- 5 лет ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
ИП, обязательно
+5 п.п. штраф за невыполнение требований к оборотам поручителя (ИП) или созаемщика (юридического лица)в банке
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+2 п. п. к базовой ставке
+ 2 п.п. за неоформление новых договоров страхования имущества по истечении срока действия старых/за неоформление новых договоров личного страхования по истечении срока действия старых Увеличение ставки, действующей на момент заключения Договора,на 5процентныхпунктов
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- военнослужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за 3 последних месяца
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме 4-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за 3 последних месяца
-
справка по форме организации-работодателя
в случае если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
-
другие документы
документы для ИП указаны на сайте банка
при сумме кредита до 50% от рыночной стоимости залога, но не более 1,5 млн. руб. подтверждение дохода не требуется
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов указан на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка, а также п. Новый и п. Волковский Воткинского района Удмуртской республики
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
при сроке кредитования 24-60 месяцев предоставляется льготный период по уплате основного долга 3 месяца
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения кредитного договора в процентах годовых от суммы просроченной задолженности (по основному долгу и процентам) за каждый день просрочки, при этом на просроченную сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств продолжают начисляться
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
- при сумме кредита до 50% от рыночной стоимости залога, но не более 1 млн руб. подтверждение дохода не требуется;
- срок действия решения - 60 дней
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется имущественное страхование
Особые ограничения
- при сумме кредита от 2 млн. рублей требуетсяподтверждение целевого использования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 4 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- ОГРН
- 1025900000488
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
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(342) 270-00-32