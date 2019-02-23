Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения кредитного договора в процентах годовых от суммы просроченной задолженности (по основному долгу и процентам) за каждый день просрочки, при этом на просроченную сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств продолжают начисляться