Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,25 %

30 000 ... 300 000 ₽

1 год Максимальная 18,25 %

30 000 ... 300 000 ₽

5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по счёту, на который происходит зачисление пенсии/оригинал сберкнижки Документы трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит на длительный срок;

срок действия решения - 1 месяц;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможно кредитование ИП Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.