Пенсионный под поручительство
Живаго Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,75%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,75 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 1 год
Максимальная
- 17,25 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
1 или 2 поручителя
Страхование
-
без страхования
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по счёту, на который происходит зачисление пенсии/оригинал сберкнижки
Документы
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- кредит на длительный срок;
- срок действия решения - 1 месяц;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно кредитование ИП
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 2 городах России
795
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- ОГРН
- 1026200004060
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба