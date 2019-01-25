Кредит предоставляется в виде кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности на выбор заёмщика(очередной транш выдается при подтверждении дохода заёмщиков (родителей)): очередной транш по кредиту выдается только после полного погашения предыдущего транша (срок пользования каждым траншем – 1 год) или все транши, выданные в рамках кредитной линии, должны быть погашены в течение 5 лет (максимальный срок пользования кредитом).