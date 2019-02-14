Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,50 %

250 001 ... 500 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 14,50 %

50 000 ... 250 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: срок получения пенсии - не менее 3 мес.; если заемщик трудоустроен, стаж на последнем месте - не менее 3 мес. Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется по запросу банка после рассмотрения заявки Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 20 дней Оформление кредита офис банка

выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита без обеспечения;

крупная сумма кредита на длительный срок Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.