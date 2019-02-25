Рефинансирование под поручительство
Урал ФД, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
можно рефинансировать до 5-ти кредитов (потребительский без обеспечения или с обеспечением (за исключением задолженности по кредитным картам, овердрафтам, кредитным линиям))
Ставки
- 13,90 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
в собственном бизнесе – не менее 1 года
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев
-
другие документы
для ИП подробный список документов представлен на сайте банка
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- отсутствие просроченной задолженности в течение срока обслуживания рефинансируемого кредита; срок обслуживания рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
при частичном досрочном погашении сокращается срок кредита
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности – при предоставлении кредита без обеспечения или с поручительством; 0,1% при предоставлении кредита под залог автомобиля; при залоге недвижимости - 0,06%
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- возможность рефинансировать до 5-ти кредитов;
- погашение кредита под залог недвижимости аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- по кредиту без обеспечения / под поручительство / под залог автомобиля личное страхование не требуется
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования при залоге недвижимости;
- требуется имущественное страхование залога;
- наличие минимальной суммы досрочного погашения в отдельных случаях
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование
- срок обслуживания рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев;
- допускается один факт просроченной задолженности сроком до 30 календарных дней запоследние 180 дней;
- при сумме кредита свыше 10 млн рублей должен быть предоставлен отчет независимогооценщика, составленного не позднее 6-и месяцев назад до даты заявки на кредит
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 4 городах России
1 205
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
8 800 100-10-40 — единая справочная служба