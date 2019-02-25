до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование можно рефинансировать до 5-ти кредитов (потребительский без обеспечения или с обеспечением (за исключением задолженности по кредитным картам, овердрафтам, кредитным линиям)) Ставки 13,90 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: в собственном бизнесе – не менее 1 года Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев

другие документы для ИП подробный список документов представлен на сайте банка Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам

полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику отсутствие просроченной задолженности в течение срока обслуживания рефинансируемого кредита; срок обслуживания рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет при частичном досрочном погашении сокращается срок кредита Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности – при предоставлении кредита без обеспечения или с поручительством; 0,1% при предоставлении кредита под залог автомобиля; при залоге недвижимости - 0,06% Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

возможность рефинансировать до 5-ти кредитов;

погашение кредита под залог недвижимости аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;

по кредиту без обеспечения / под поручительство / под залог автомобиля личное страхование не требуется Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования при залоге недвижимости;

требуется имущественное страхование залога;

наличие минимальной суммы досрочного погашения в отдельных случаях Особые ограничения кредит на рефинансирование

срок обслуживания рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев;

допускается один факт просроченной задолженности сроком до 30 календарных дней запоследние 180 дней;

при сумме кредита свыше 10 млн рублей должен быть предоставлен отчет независимогооценщика, составленного не позднее 6-и месяцев назад до даты заявки на кредит

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.