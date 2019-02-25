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Рефинансирование под залог автомобиля

Урал ФД, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 5 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
можно рефинансировать до 5-ти кредитов (потребительский без обеспечения или с обеспечением (за исключением задолженности по кредитным картам, овердрафтам, кредитным линиям))
Ставки
  • 13,50 %
  • 50 000 ... 5 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
иностранного производства не старше 5-и лет
Страхование
  • без страхования
    + 3 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    базовая ставка (КАСКО)
обязательное гражданской ответственности (ОСАГО) на весь период кредитования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
в собственном бизнесе – не менее 1 года
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяцев
  • другие документы
    для ИП подробный список документов представлен на сайте банка
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • отсутствие просроченной задолженности в течение срока обслуживания рефинансируемого кредита; срок обслуживания рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности – при предоставлении кредита без обеспечения или с поручительством; 0,1% при предоставлении кредита под залог автомобиля; при залоге недвижимости - 0,06%
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • возможность рефинансировать до 5-ти кредитов;
  • погашение кредита под залог недвижимости аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • по кредиту без обеспечения / под поручительство / под залог автомобиля личное страхование не требуется
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования при залоге недвижимости;
  • требуется имущественное страхование залога;
  • наличие минимальной суммы досрочного погашения в отдельных случаях
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование
  • срок обслуживания рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев;
  • допускается один факт просроченной задолженности сроком до 30 календарных дней запоследние 180 дней;
  • при сумме кредита свыше 10 млн рублей должен быть предоставлен отчет независимогооценщика, составленного не позднее 6-и месяцев назад до даты заявки на кредит
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 4 городах России
1 330
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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