Досрочное погашение

полное

моратория нет

платного периода нет

частичное

моратория нет

платного периода нет

при аннуитетных платежах: допускается досрочное погашение кредита (полное или частичное) в сумме не менее 5 000 руб; при частичном досрочном погашении сокращается срок кредита; при дифференцированных платежах: возможно досрочное погашение кредита без ограничения по сумме в любое время