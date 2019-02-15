Золото Югры под залог недвижимости
Сургутнефтегазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,50%
Сумма
до 8 000 000 ₽
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,50 %
- 700 000 ... 8 000 000 ₽
- 1 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
1500 руб.
Комиссия за проведение оценки недвижимого имущества, передаваемого в залог
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+1 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублейподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% в год от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- низкая ставка;
- без личного страхования
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования;
- повышенная ставка до предоставления в банк документов, подтверждающих государственную регистрацию передаваемого в залог банку недвижимого имущества и исполнение заемщиком обязанности по страхованию предмета залога
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 15:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Золото Югры» в 11 городах России
926
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сургут
- Телефоны
-
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба