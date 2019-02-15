до 20 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,50 %

700 000 ... 8 000 000 ₽

1 мес. ... 20 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная 1500 руб. Комиссия за проведение оценки недвижимого имущества, передаваемого в залог Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования +1 п.п. к базовой ставке

имущественное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублей подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт копия

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% в год от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита без обеспечения;

низкая ставка;

без личного страхования Минусы повышенная ставка при отказе от страхования;

повышенная ставка до предоставления в банк документов, подтверждающих государственную регистрацию передаваемого в залог банку недвижимого имущества и исполнение заемщиком обязанности по страхованию предмета залога

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.