Вход

Образовательный

Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 500 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • цель: образование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • образование
на оплату обучения в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского
Ставки
  • 12,90 %
  • до 500 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
банк может запросить дополнительное обеспечение по результатам оценки платежеспособности клиента
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 14 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 14 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 руб.
  • подтверждение основного дохода не требуется
по запросу банка после рассмотрения заявки
Документы
  • договор с ВУЗом
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
заявка на кредит подается заемщиком — родителем или другим платежеспособным лицом и созаемщиком — будущим студентом
Прочие требования к заемщику
  • адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 5 лет 6 мес.
во время обучения в университете (но не более 5 лет и 6 месяцев) заемщик выплачивает только проценты по кредиту, начисляемые только на сумму использованных средств; погашение основного долга начинается в год планируемого окончания обучения в университете (первый платеж — до 10 октября); сумма всех выданных частей делится на равные ежемесячные платежи до окончания срока действия кредитного договора
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
не более 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • низкая ставка;
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в населенных пунктах Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Особые ограничения
  • кредит на оплату обучения в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Образовательный» в 23 городах России
1 145
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
посмотреть на карте
Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще