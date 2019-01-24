Порядок погашения

аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 5 лет 6 мес.

во время обучения в университете (но не более 5 лет и 6 месяцев) заемщик выплачивает только проценты по кредиту, начисляемые только на сумму использованных средств; погашение основного долга начинается в год планируемого окончания обучения в университете (первый платеж — до 10 октября); сумма всех выданных частей делится на равные ежемесячные платежи до окончания срока действия кредитного договора