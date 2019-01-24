Образовательный
Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- цель: образование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- образование
на оплату обучения в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского
Ставки
- 12,90 %
- до 500 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
банк может запросить дополнительное обеспечение по результатам оценки платежеспособности клиента
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 14 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 14 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 руб.
- подтверждение основного дохода не требуется
по запросу банка после рассмотрения заявки
Документы
- договор с ВУЗом
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
заявка на кредит подается заемщиком — родителем или другим платежеспособным лицом и созаемщиком — будущим студентом
Прочие требования к заемщику
- адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 5 лет 6 мес.
во время обучения в университете (но не более 5 лет и 6 месяцев) заемщик выплачивает только проценты по кредиту, начисляемые только на сумму использованных средств; погашение основного долга начинается в год планируемого окончания обучения в университете (первый платеж — до 10 октября); сумма всех выданных частей делится на равные ежемесячные платежи до окончания срока действия кредитного договора
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
не более 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- требуется постоянная регистрация в населенных пунктах Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Особые ограничения
- кредит на оплату обучения в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Образовательный» в 23 городах России
1 145
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- ОГРН
- 1025200001254
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба