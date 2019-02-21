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Рефинансирование без обеспечения

Московский Индустриальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
- рефинансирование кредитов в сторонних банках; - рефинансирование кредитов в «МИнБанк» и в других банках (не более 40% от суммы рефинансируемого кредита - задолженность «МИнБанк», не менее 60% - задолженность в других банках); - рефинансирование кредитов и на потребительские цели, при этом: на рефинансирование задолженности «МИнБанк» не более 40% от суммы рефинансируемого кредита; вне зависимости от пропорции на рефинансирование кредитов в сторонних банках и на потребительские цели
Ставки
Минимальная
  • 10,50 %
  • 150 000 ... 1 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 15,60 %
  • 50 000 ... 150 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
не применяется для пенсионеров, непредоставивших сведения о своем трудоустройстве
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    выписка (справка) по счету зарплатной карты другого банка, заверенная печатью банка, выдавшего выписку (справку) с соответствующим назначением платежа о зачислении заработной платы
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • другие документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • кредитный договор;
  • график погашения кредита;
  • справка из банка о размере обязательств по кредиту с указанием номера счета для погашения, отсутствии просроченной задолженности и факта реструктуризации кредита
Прочие требования к заемщику
  • для пенсионеров: срок возврата кредита по договору потребительского кредита наступает до исполнения заемщику 75 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
досрочный возврат части кредита только в дату ближайшего ежемесячного платежа
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора за каждый день на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита без обеспечения
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • наличие постоянной регистрации в регионе выдачи кредита;
  • максимальное соотношение К/З - до 60%;
Особые ограничения
  • для бюджетников и пенсионеров;
  • +4 п.п. при отказе от личного страхования;
  • не менее 6 ежемесячных платежей по рефинансируемому кредиту (в случае рефинансирования нескольких кредитов - не менее 6 хотя бы по одному из кредитов);
  • отсутствие реструктуризации, пролонгации и перестроение графика по рефинансируемому кредиту
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 113 городах России
4 299
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
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