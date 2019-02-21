Рефинансирование под поручительство
Московский Индустриальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
- рефинансирование кредитов в сторонних банках; - рефинансирование кредитов в «МИнБанк» и в других банках (не более 40% от суммы рефинансируемого кредита - задолженность «МИнБанк», не менее 60% - задолженность в других банках); - рефинансирование кредитов и на потребительские цели, при этом: на рефинансирование задолженности «МИнБанк» не более 40% от суммы рефинансируемого кредита; вне зависимости от пропорции на рефинансирование кредитов в сторонних банках и на потребительские цели
Ставки
Минимальная
- 10,50 %
- 150 000 ... 1 500 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,60 %
- 50 000 ... 150 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 4 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
не применяется для пенсионеров, непредоставивших сведения о своем трудоустройстве
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
выписка (справка) по счету зарплатной карты другого банка, заверенная печатью банка, выдавшего выписку (справку) с соответствующим назначением платежа о зачислении заработной платы
Документы
- пенсионное удостоверение
- другие документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- кредитный договор;
- график погашения кредита;
- справка из банка о размере обязательств по кредиту с указанием номера счета для погашения, отсутствии просроченной задолженности и факта реструктуризации кредита
Прочие требования к заемщику
- для пенсионеров: срок возврата кредита по договору потребительского кредита наступает до исполнения заемщику 75 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
досрочный возврат части кредита только в дату ближайшего ежемесячного платежа
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора за каждый день на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность получения кредита без обеспечения
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- наличие постоянной регистрации в регионе выдачи кредита;
- максимальное соотношение К/З - до 60%;
Особые ограничения
- для бюджетников и пенсионеров;
- +4 п.п. при отказе от личного страхования;
- не менее 6 ежемесячных платежей по рефинансируемому кредиту (в случае рефинансирования нескольких кредитов - не менее 6 хотя бы по одному из кредитов);
- отсутствие реструктуризации, пролонгации и перестроение графика по рефинансируемому кредиту
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
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