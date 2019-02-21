Цель кредита

рефинансирование

- рефинансирование кредитов в сторонних банках; - рефинансирование кредитов в «МИнБанк» и в других банках (не более 40% от суммы рефинансируемого кредита - задолженность «МИнБанк», не менее 60% - задолженность в других банках); - рефинансирование кредитов и на потребительские цели, при этом: на рефинансирование задолженности «МИнБанк» не более 40% от суммы рефинансируемого кредита; вне зависимости от пропорции на рефинансирование кредитов в сторонних банках и на потребительские цели