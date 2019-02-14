на выбор залог

недвижимого имущества, обязательно

движимого имущества, обязательно

на выбор поручительство и гарантии как альтернатива

физических лиц, как альтернатива

возможно смешанное обеспечение; при доле собственности заемщика в деятельности ЮЛ/ИП 100%: залог - обязательно, поручительство - не менее 1 кредитоспособного физического лица по желанию заемщика или при недостаточности стоимости залога; при доле собственности заемщика в деятельности ЮЛ/ИП менее 100%: поручительство всех соучредителей юридического лица и залог