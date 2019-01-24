сумма рефинансирования равна остатку ссудной задолженности по действующим кредитам (по желанию клиента сумма может быть увеличена); действующие кредиты не должны иметь текущей просроченной задолженности; вместе с кредитами других банков можно рефинансировать потребительские и автокредиты Саровбизнесбанка, обсуживаемые без просроченных платежей и реструктуризации не менее 6 месяцев