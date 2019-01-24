Рефинансирования
Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
можно рефинансировать до 5 кредитов и кредитных карта и получить дополнительные средства на личные нужды
Ставки
Минимальная
- 12,40 %
- 400 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Максимальная
- 12,90 %
- 50 000 ... 400 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
банк может запросить дополнительное обеспечение по результатам оценки платежеспособности клиента
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
сумма рефинансирования равна остатку ссудной задолженности по действующим кредитам (по желанию клиента сумма может быть увеличена); действующие кредиты не должны иметь текущей просроченной задолженности; вместе с кредитами других банков можно рефинансировать потребительские и автокредиты Саровбизнесбанка, обсуживаемые без просроченных платежей и реструктуризации не менее 6 месяцев
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- информация по рефинансируемым кредитам
Прочие требования к заемщику
- адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск; после получения кредита заемщик должен предоставить информацию о полном погашении задолженности по кредитам в других банках
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
по заявлению клиента банк самостоятельно переведет кредитные средства на счета в других банках
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 6 мес.
по желанию клиента банк может предоставить кредитные каникулы на первые 6 месяцев, в течение которых уплачиваются только проценты по кредиту без погашения основного долга, при этом ставка увеличивается на 1 п. п.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность рефинансировать до 5 кредитов и кредитных карта и получить дополнительные средства на личные нужды;
- предоставляется отсрочка погашения основного долга на 6 мес. по желанию клиента
Минусы
- решение о выдаче кредита принимается за 3 рабочих дня
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- повышенная ставка в случае предоставления отсрочки погашения основного долга;
- адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 13:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирования» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- ОГРН
- 1025200001254
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба