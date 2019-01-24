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Рефинансирования

Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
можно рефинансировать до 5 кредитов и кредитных карта и получить дополнительные средства на личные нужды
Ставки
Минимальная
  • 12,40 %
  • 400 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Максимальная
  • 12,90 %
  • 50 000 ... 400 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
банк может запросить дополнительное обеспечение по результатам оценки платежеспособности клиента
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

сумма рефинансирования равна остатку ссудной задолженности по действующим кредитам (по желанию клиента сумма может быть увеличена); действующие кредиты не должны иметь текущей просроченной задолженности; вместе с кредитами других банков можно рефинансировать потребительские и автокредиты Саровбизнесбанка, обсуживаемые без просроченных платежей и реструктуризации не менее 6 месяцев

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • информация по рефинансируемым кредитам
Прочие требования к заемщику
  • адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск; после получения кредита заемщик должен предоставить информацию о полном погашении задолженности по кредитам в других банках
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
по заявлению клиента банк самостоятельно переведет кредитные средства на счета в других банках
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 6 мес.
по желанию клиента банк может предоставить кредитные каникулы на первые 6 месяцев, в течение которых уплачиваются только проценты по кредиту без погашения основного долга, при этом ставка увеличивается на 1 п. п.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • низкая ставка;
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность рефинансировать до 5 кредитов и кредитных карта и получить дополнительные средства на личные нужды;
  • предоставляется отсрочка погашения основного долга на 6 мес. по желанию клиента
Минусы
  • решение о выдаче кредита принимается за 3 рабочих дня
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • повышенная ставка в случае предоставления отсрочки погашения основного долга;
  • адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 13:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирования» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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