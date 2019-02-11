Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,90 %

30 000 ... 50 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 14,50 %

30 000 ... 50 000 ₽

1 год ... 2 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику отсутствие судимостей; не нахождение под следствием; отсутствие статуса деятельности: безработный Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

без личного страхования;

без обеспечения;

отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика Минусы небольшие сумма и срок кредита;

рассмотрение заявки - до 10 дней Особые ограничения кредит предоставляется гражданину РФ, зарегистрированному и постоянно проживающему на территории Республики Мордовия

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.