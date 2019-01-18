Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

в течение срока действия кредита справка с места работы (службы) заемщика представляется в банк не реже одного раза в год

справка по форме 2-НДФЛ

в течение срока действия кредита справка с места работы (службы) заемщика представляется в банк не реже одного раза в год