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Потребительский

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк), потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 300 001
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 14 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • от 300 001 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 20,00 %
  • до 150 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
ИП, обязательно
до 150 тыс. - поручительство 1 физ. лица или юр. лица или ИП или залог имущества; от 150 тыс. до 300 тыс. - поручительство 2 физ. лиц или 1 ИП или залог имущества; от 300 тыс. - поручительство 2 физ. лиц или 1 ИП и залог имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • военнослужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
организация работодатель должна существовать не менее 12 мес; для ИП и нотариусов срок осуществления деятельности - не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
в течение срока действия кредита справка с места работы (службы) заемщика представляется в банк не реже одного раза в год
  • справка по форме 2-НДФЛ
в течение срока действия кредита справка с места работы (службы) заемщика представляется в банк не реже одного раза в год
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • трудовая книжка
  • полный перечень документов указан на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 14 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного основного долга за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • предоставляется ИП
Минусы
  • требуется официальное подтверждение дохода;
  • рассмотрение заявки - до 14 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
590
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Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
Адрес
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
ОГРН
1026900000170
Отделения и банкоматы
в вашем городе Торжок
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Телефоны
(48251) 9-17-30

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