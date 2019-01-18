Потребительский
Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк), потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 300 001 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 14 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,00 %
- от 300 001 ₽
- 1 год ... 3 года
Максимальная
- 20,00 %
- до 150 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
ИП, обязательно
до 150 тыс. - поручительство 1 физ. лица или юр. лица или ИП или залог имущества; от 150 тыс. до 300 тыс. - поручительство 2 физ. лиц или 1 ИП или залог имущества; от 300 тыс. - поручительство 2 физ. лиц или 1 ИП и залог имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- военнослужащие
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
организация работодатель должна существовать не менее 12 мес; для ИП и нотариусов срок осуществления деятельности - не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
в течение срока действия кредита справка с места работы (службы) заемщика представляется в банк не реже одного раза в год
- справка по форме 2-НДФЛ
в течение срока действия кредита справка с места работы (службы) заемщика представляется в банк не реже одного раза в год
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- трудовая книжка
- полный перечень документов указан на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 14 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного основного долга за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы обеспечения;
- предоставляется ИП
Минусы
- требуется официальное подтверждение дохода;
- рассмотрение заявки - до 14 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
590
Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
- Адрес
- 172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
- ОГРН
- 1026900000170
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Торжок
- Телефоны
-
(48251) 9-17-30