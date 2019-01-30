Потребительский
Ермак, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 14 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 50 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 год ... 2 года
Максимальная
- 15,00 %
- 50 000 ... 10 000 000 ₽
- 2 года ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
техники / оборудования, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
при среднемесячной заработной плате свыше 100 000 рублей, необходимо предоставить документы(платежные поручения), подтверждающие оплату НДФЛ работодателем, не являющегося клиентом кредитора
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
договор аренды (недвижимости, транспорта), договор на оказание услуг и т.п.
при среднемесячной заработной плате свыше 100 000 рублей, необходимо предоставить документы(платежные поручения), подтверждающие оплату НДФЛ работодателем, не являющегося клиентом кредитора
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- для ИП полный перечень документов указан на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 14 дней
рабочих
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы несвоевременной уплаты, за весь период просрочки
Способ оплаты
- кассы
- автоматическое погашение по платежному поручению
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита;
- предоставляется ИП
Минусы
- высокая ставка;
- срок рассмотрения заявки до 14 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
647
Справочная информация
АО «Нижневартовский городской банк «Ермак»
- Адрес
- 628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68
- ОГРН
- 1028600003497
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижневартовск
- Телефоны
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(3466) 65-29-90