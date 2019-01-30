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Потребительский

Ермак, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 14 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,00 %
  • 50 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 год ... 2 года
Максимальная
  • 15,00 %
  • 50 000 ... 10 000 000 ₽
  • 2 года ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
техники / оборудования, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
при среднемесячной заработной плате свыше 100 000 рублей, необходимо предоставить документы(платежные поручения), подтверждающие оплату НДФЛ работодателем, не являющегося клиентом кредитора
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    договор аренды (недвижимости, транспорта), договор на оказание услуг и т.п.
при среднемесячной заработной плате свыше 100 000 рублей, необходимо предоставить документы(платежные поручения), подтверждающие оплату НДФЛ работодателем, не являющегося клиентом кредитора
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • для ИП полный перечень документов указан на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 14 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы несвоевременной уплаты, за весь период просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита;
  • предоставляется ИП
Минусы
  • высокая ставка;
  • срок рассмотрения заявки до 14 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
647
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Справочная информация
АО «Нижневартовский городской банк «Ермак»
Адрес
628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68
ОГРН
1028600003497
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижневартовск
Отделения 26
Банкоматы 12
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Телефоны
(3466) 65-29-90

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