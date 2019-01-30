до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,00 %

50 000 ... 10 000 000 ₽

1 год ... 2 года Максимальная 15,00 %

50 000 ... 10 000 000 ₽

2 года ... 10 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно техники / оборудования, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, как альтернатива юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор при среднемесячной заработной плате свыше 100 000 рублей, необходимо предоставить документы(платежные поручения), подтверждающие оплату НДФЛ работодателем, не являющегося клиентом кредитора справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы договор аренды (недвижимости, транспорта), договор на оказание услуг и т.п. при среднемесячной заработной плате свыше 100 000 рублей, необходимо предоставить документы(платежные поручения), подтверждающие оплату НДФЛ работодателем, не являющегося клиентом кредитора Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета для ИП полный перечень документов указан на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 14 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы несвоевременной уплаты, за весь период просрочки Способ оплаты кассы

автоматическое погашение по платежному поручению Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита;

предоставляется ИП Минусы высокая ставка;

срок рассмотрения заявки до 14 дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.