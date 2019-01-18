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Потребительский под залог движимого имущества и/или поручительство

Кредпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,00 %
  • 50 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 20,00 %
  • 50 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
проценты за просрочку возврата кредита в размере 20% годовых; по кредитам обеспеченным залогом недвижимости - в размере ключевой ставки ЦБ
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 10 дней;
  • требуется поручительство супруга(-и);
  • требуется имущественное страхование;
  • широкий диапазон ставки (банк не раскрывает условия, влияющие на размер процента)
Особые ограничения
  • на сайте банка не указаны требования к трудовому стажу заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
621
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Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
ОГРН
1027600000031
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Телефоны
(4852) 26-70-70

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