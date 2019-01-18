до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,00 %

50 000 ... 10 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 20,00 %

50 000 ... 10 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ Документы заявление-анкета

паспорт

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

документы по предоставляемому залогу Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту проценты за просрочку возврата кредита в размере 20% годовых; по кредитам обеспеченным залогом недвижимости - в размере ключевой ставки ЦБ Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы рассмотрение заявки - до 10 дней;

требуется поручительство супруга(-и);

требуется имущественное страхование;

широкий диапазон ставки (банк не раскрывает условия, влияющие на размер процента) Особые ограничения на сайте банка не указаны требования к трудовому стажу заемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.