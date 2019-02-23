Рефинансирование с обеспечением
Сибсоцбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до 5 кредитов и кредитных карт и возможность получить дополнительную сумму на любые цели
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- от 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 13,50 %
- 100 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
одного платежеспособного физического лица
до 500 тыс. - под поручительство либо с созаемщиком; свыше 500 тыс. - под залог автотранспорта/недвижимости и поручительство физического лица/созаемщик; до 1 млн выдача возможна под обязательство заемщика / залогодателя оформить залог после погашения рефинансируемого кредита и снятия обременений предыдущего кредитора
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
требования к рефинансируемым кредитам: произведены ежемесячные платежи не менее чем за 6 процентных периодов; отсутствуют текущая просроченная задолженность и просроченные платежи сроком более 30 дней; отсутствует реструктуризация по рефинансируемым кредитам/кредитным картам за весь период их действия
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
как альтернатива поручительству
Прочие требования к заемщику
- на дату заключения кредитного договора в отношении заемщика(ов): отсутствует задолженность по ФССП; отсутствуют сведения о банкротстве
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- возраст заемщика - от 25 лет на момент предоставления кредита;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 9 городах России
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- ОГРН
- 1022200525819
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