Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,50 %

500 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Максимальная 19,50 %

500 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

другие документы выписка по зарплатному счету, открытому в любом банке Документы заявление-анкета

паспорт при сумме кредита от 400 000 рублей, в случае если доход подтвержден документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ, дополнительно предоставляется копия трудовой книжки, заверенная работодателем Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от одного рабочего дня от 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ терминалы Элекснет; платежная система ЯндексДеньги Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность получения кредита пенсионерами;

отказ от страхования не влияет на ставку Минусы широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта Особые ограничения ставка фиксированная 15,5 от 1,5 млн. руб. до 3 млн. руб. при оформлении страхования жизни и здоровья Оставить заявку 4 682 заявки за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.