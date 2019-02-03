На цели личного потребления
Саратов, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
до 21,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 21,00 %
- от 50 000 ₽
- 1 год ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
-
без страхования
+ 5 п. п. к базовой ставке
-
имущественное
базовая ставка
имущественное страхование требуется только при залоге имущества; если кредит обеспечен поручительством, надбавка не применяется
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
- другие документы
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- по свободному графику
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при кредитовании под поручительство или без залога: неустойка в размере 20% годовых, при этом проценты на сумму потребительского кредита за соответствующий период нарушения обязательств начисляются; при кредитовании под залог недвижимости: ключевая ставка ЦБ РФ на момент заключения кредитного договора
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок кредитования;
- срок действия решения - 2 месяца;
- альтернативные способы обеспечения
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней;
- подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- повышенная ставка при отказе от имущественного страхования
Особые ограничения
- допускается наличие временной регистрации, при этом дополнительно представляется документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 03.02.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На цели личного потребления» в 1 городе России
1 004
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
- Адрес
- 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
- ОГРН
- 1026400002089
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
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(8452) 56-04-42