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На цели личного потребления

Саратов, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
до 21,00%
Сумма
от 50 000
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 21,00 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 год ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
    + 5 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    базовая ставка
имущественное страхование требуется только при залоге имущества; если кредит обеспечен поручительством, надбавка не применяется
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
  • другие документы
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
  • по свободному графику
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при кредитовании под поручительство или без залога: неустойка в размере 20% годовых, при этом проценты на сумму потребительского кредита за соответствующий период нарушения обязательств начисляются; при кредитовании под залог недвижимости: ключевая ставка ЦБ РФ на момент заключения кредитного договора
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок кредитования;
  • срок действия решения - 2 месяца;
  • альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней;
  • подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • повышенная ставка при отказе от имущественного страхования
Особые ограничения
  • допускается наличие временной регистрации, при этом дополнительно представляется документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 03.02.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На цели личного потребления» в 1 городе России
1 004
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
ОГРН
1026400002089
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Телефоны
(8452) 56-04-42

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