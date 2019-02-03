Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

при кредитовании под поручительство или без залога: неустойка в размере 20% годовых, при этом проценты на сумму потребительского кредита за соответствующий период нарушения обязательств начисляются; при кредитовании под залог недвижимости: ключевая ставка ЦБ РФ на момент заключения кредитного договора