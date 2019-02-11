до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 16,50 %

400 000 ... 1 200 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

прочие заемщики, имеющие действующий ипотечный кредит в любом банке, при единовременном соблюдении условий: ипотечный кредит выдан более 1 года назад; отсутствие текущей просроченной задолженности; положительная кредитная история по другим кредитам Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. - 20 000 руб.; для остальных - 15 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме банка / запрос работодателю + 1 п. п. к базовой ставке Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета дополнительный пакет документов, при отсутствии данных об ипотечном кредите в БКИ: кредитный договор и график платежей по ипотечному кредиту, а также дополнительные соглашения к кредитному договору либо документ от первоначального банка-кредитора, содержащий информацию о дате заключения кредитного договора на ипотечный кредит, иные его реквизиты и номер (при наличии), общую сумму кредита; справка от первоначального банка-кредитора о характере погашения кредита (наличие/отсутствие просроченных платежей)

Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней Особые ограничения кредит для заемщиков, имеющих действующий ипотечный кредит в любом банке;

повышенная ставка. при подтверждении дохода справкой по форме банка;

увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.