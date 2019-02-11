Для клиентов с ипотекой в любом банке
СМП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,50%
Сумма
до 1 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 16,50 %
- 400 000 ... 1 200 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- прочие
заемщики, имеющие действующий ипотечный кредит в любом банке, при единовременном соблюдении условий: ипотечный кредит выдан более 1 года назад; отсутствие текущей просроченной задолженности; положительная кредитная история по другим кредитам
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. - 20 000 руб.; для остальных - 15 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+ 1 п. п. к базовой ставке
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- дополнительный пакет документов, при отсутствии данных об ипотечном кредите в БКИ:
- кредитный договор и график платежей по ипотечному кредиту, а также дополнительные соглашения к кредитному договору либо документ от первоначального банка-кредитора, содержащий информацию о дате заключения кредитного договора на ипотечный кредит, иные его реквизиты и номер (при наличии), общую сумму кредита;
- справка от первоначального банка-кредитора о характере погашения кредита (наличие/отсутствие просроченных платежей)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит для заемщиков, имеющих действующий ипотечный кредит в любом банке;
- повышенная ставка. при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- увеличение ставки при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для клиентов с ипотекой в любом банке» в 39 городах России
1 931
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт