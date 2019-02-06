до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,50 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

6 мес. ... 3 года Максимальная 13,50 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

37 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор в качестве источника дополнительного дохода банком принимается доход заемщика как индивидуального предпринимателя; основной доход должен быть больше дополнительного справка по форме 2-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 3-НДФЛ в качестве источника дополнительного дохода банком принимается доход заемщика как индивидуального предпринимателя; основной доход должен быть больше дополнительного Документы трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона рабочего Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

низкая ставка;

крупная сумма кредита;

длительный срок кредитования;

возможен учет дополнительного дохода от предпринимательской деятельности Минусы рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для бюджетников и госслужащих;

+2 п. п. при отказе от личного страхования;

-2 п. п. при оплате единовременной комиссии 4% от суммы кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.