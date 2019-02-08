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Без обеспечения

ББР Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 100 000
Срок
до 2 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,00 %
  • 50 000 ... 100 000 ₽
  • 6 мес. ... 2 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для наемных служащих, одновременно являющихся владельцами бизнеса (участниками/учредителями) в компании-работодателе — не менее 12 месяцев; для владельцев бизнеса (акционеров) — не менее 12 месяцев; для индивидуальных предпринимателей — не менее 24 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    + 2 п.п. к базовой ставке
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • один из следующих документов (по выбору заемщика): загранпаспорт; водительское удостоверение; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
Количество созаемщиков
до 3 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
  • небольшая сумма кредита
Особые ограничения
  • +2 п.п. к базовой ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 14:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Без обеспечения» в 13 городах России
1 748
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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