Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 19,00 %

50 000 ... 100 000 ₽

6 мес. ... 2 года Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: для наемных служащих, одновременно являющихся владельцами бизнеса (участниками/учредителями) в компании-работодателе — не менее 12 месяцев; для владельцев бизнеса (акционеров) — не менее 12 месяцев; для индивидуальных предпринимателей — не менее 24 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю + 2 п.п. к базовой ставке Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета один из следующих документов (по выбору заемщика): загранпаспорт; водительское удостоверение; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Количество созаемщиков до 3 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 2 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;

небольшая сумма кредита Особые ограничения +2 п.п. к базовой ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.