Пенсионный
Генбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,50%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 17,50 %
- 20 000 ... 300 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 18,50 %
- 20 000 ... 300 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
пенсионеры по возрасту или по выслуге лет (в т.ч. военные пенсионеры) получающие бессрочную пенсию (не менее установленного прожиточного минимума в регионе обращения за кредитом)
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
косвенное подтверждение доходов
сберегательная книжка
-
другие документы
заверенная выписка с банковской карты, подтверждающая поступление пенсионных выплат
по данной программе учитывается только пенсионный доход (не менее 2 зачислений)
Документы
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документ по выбору заемщика: водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, находящегося в собственности заемщика, свидетельство ИНН, страховое свидетельство Пенсионного фонда Российской Федерации(СНИЛС)
Прочие требования к заемщику
- в отношении клиента не были введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) физического лиц
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия кредитного решения - 1 месяц;
- без обеспечения;
- без личного страхования
Минусы
- учитывается только пенсионный доход
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- отсутствие текущей просроченной задолженности в кредитных организациях
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 21:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 31 городе России
2 077
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- ОГРН
- 1137711000074
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба