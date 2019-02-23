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Пенсионный

Генбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,50%
Сумма
до 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,50 %
  • 20 000 ... 300 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 18,50 %
  • 20 000 ... 300 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
пенсионеры по возрасту или по выслуге лет (в т.ч. военные пенсионеры) получающие бессрочную пенсию (не менее установленного прожиточного минимума в регионе обращения за кредитом)
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • косвенное подтверждение доходов
    сберегательная книжка
  • другие документы
    заверенная выписка с банковской карты, подтверждающая поступление пенсионных выплат
по данной программе учитывается только пенсионный доход (не менее 2 зачислений)
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ по выбору заемщика: водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, находящегося в собственности заемщика, свидетельство ИНН, страховое свидетельство Пенсионного фонда Российской Федерации(СНИЛС)
Прочие требования к заемщику
  • в отношении клиента не были введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) физического лиц
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия кредитного решения - 1 месяц;
  • без обеспечения;
  • без личного страхования
Минусы
  • учитывается только пенсионный доход
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • отсутствие текущей просроченной задолженности в кредитных организациях
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 21:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 31 городе России
2 077
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ОГРН
1137711000074
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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