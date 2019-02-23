до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,50 %

20 000 ... 300 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 18,50 %

20 000 ... 300 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры пенсионеры по возрасту или по выслуге лет (в т.ч. военные пенсионеры) получающие бессрочную пенсию (не менее установленного прожиточного минимума в регионе обращения за кредитом) Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

косвенное подтверждение доходов сберегательная книжка

другие документы заверенная выписка с банковской карты, подтверждающая поступление пенсионных выплат по данной программе учитывается только пенсионный доход (не менее 2 зачислений) Документы пенсионное удостоверение

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документ по выбору заемщика: водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, находящегося в собственности заемщика, свидетельство ИНН, страховое свидетельство Пенсионного фонда Российской Федерации(СНИЛС) Прочие требования к заемщику в отношении клиента не были введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) физического лиц Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия кредитного решения - 1 месяц;

без обеспечения;

без личного страхования Минусы учитывается только пенсионный доход Особые ограничения кредит для пенсионеров;

отсутствие текущей просроченной задолженности в кредитных организациях

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.