Рефинансирование
Банк Финсервис, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
срок обслуживания рефинансируемого кредита не менее 6 месяцев; отсутствие просроченной задолженности за время обслуживания рефинансируемого кредита в другой кредитной организации (или суммарная длительность просрочки за время обслуживания рефинансируемого кредита – не более 5 календарных дней)
Ставки
- 15,00 %
- от 50 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка за просрочку внесения аннуитетного платежа либо его части (кроме последнего платежа) - 0,05% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки; за просрочку внесения последнего аннуитетного платежа и/или неисполнение требования банка о досрочном погашении всех денежных обязательств по кредитному договору - 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- погашение не более 5-ти действующих кредитов;
- максимальная сумма ограничена размером задолженности по кредиту, ранее полученному в другой кредитной организации
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 15 городах России
1 501
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- Сайт
- www.finsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-07-67 — единая справочная служба