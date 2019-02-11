Универсальный
Банк «ФК Открытие», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 8,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- требуется подтверждение дохода
84 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 8,90 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 16,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 3-7 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
до 300 тыс.р. +3 п.п.; от 300 тыс.р. +7 п.п.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- адвокаты / нотариусы
адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в адвокатских бюро/коллегиях адвокатов/ юридических консультациях
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рубподтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтвердить доход можно предоставив загранпаспорт или свидетельство о регистрации ТС (без справок о доходе)
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- косвенное подтверждение доходов
-
другие документы
выписка по банковскому счету заемщика, открытому в стороннем банке, и на который заемщик получает заработную плату и иные выплаты в связи с выполнением трудовых обязанностей
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтвердить доход можно предоставив загранпаспорт или свидетельство о регистрации ТС (без справок о доходе)
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- копия трудовой книжки (при сумме кредита более 500 тыс. руб.)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
от 3-х минут до 2-х рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- длительный срок кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- быстрое рассмотрение заявки;
- срок действия решения - 1 месяц
Минусы
- широкий диапазон ставки
Особые ограничения
- заемщик по основному месту работы не должен являться ИП / работником ИП либо учредителем (участник, акционер) юридического лица/ нотариусом или адвокатом (за исключением адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 255 городах России
23 335
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- ОГРН
- 1027739019208
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба