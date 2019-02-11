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Нужные вещи

Банк «ФК Открытие», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 8,90%
Сумма
до 5 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
на рефинансирование кредитов (потребительские, автокредиты, POS-кредиты, ипотека) и/или кредитных карт сторонних банков, на неотложные нужды
Ставки
Минимальная
  • 8,90 %
  • 50 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 16,00 %
  • 50 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +7 п.п. (при сумме кредита до 300т.р.); +3 п.п. (при сумме кредита от 300т.р.);
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • адвокаты / нотариусы
адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в адвокатских бюро/коллегиях адвокатов/ юридических консультациях
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе присутствия банка
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтвердить доход можно предоставив загранпаспорт или свидетельство о регистрации ТС (без справок о доходе)
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • косвенное подтверждение доходов
  • другие документы
    выписка по банковскому счету заемщика, открытому в стороннем банке, и на который заемщик получает заработную плату и иные выплаты в связи с выполнением трудовых обязанностей
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтвердить доход можно предоставив загранпаспорт или свидетельство о регистрации ТС (без справок о доходе)
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • копия трудовой книжки (при сумме кредита более 500 тыс. руб.)
  • документы по рефинансируемому кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
от 3-х минут до 2-х рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • срок действия решения - 1 месяц;
  • возможность получить дополнительные средства на любые цели
Минусы
  • широкий диапазон ставки (невозможно оценить привлекательность продукта);
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • не предоставляется ИП, работникам ИП, учредителям юрлица, нотариусам или адвокатам (искл. адвокаты, осуществляющие деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях);
  • +2 п. п. если в течении 60 дней с даты выдачи кредита, заемщик не предоставил документы подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов
Оставить заявку
Дата актуализации: 11.02.2019 13:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нужные вещи» в 255 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
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Телефоны
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