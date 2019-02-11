Доход

минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.

подтверждение основного дохода

на выбор

при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтвердить доход можно предоставив загранпаспорт или свидетельство о регистрации ТС (без справок о доходе)

справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

косвенное подтверждение доходов

другие документы выписка по банковскому счету заемщика, открытому в стороннем банке, и на который заемщик получает заработную плату и иные выплаты в связи с выполнением трудовых обязанностей

при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтвердить доход можно предоставив загранпаспорт или свидетельство о регистрации ТС (без справок о доходе)