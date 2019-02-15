Альтернативный
Сургутнефтегазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,50%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
от даты оформления рефинансируемого кредита прошло не менее 6-ти месяцев, то по нему допускается не более 5-ти нарушений сроков возврата кредита и/или уплаты процентов продолжительностью не более 30-ти календарных дней каждый), подтвержденной справкой банка
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- до 1 000 000 ₽
- 2 года 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 12,50 %
- до 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 2 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублейподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы, подтверждающие кредитную историю
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- информация о положительной кредитной истории, не менее чем за 6 месяцев, по ранее предоставленной ссуде (гашение которой планируется за счет нового кредита), подтвержденной справкой банка;
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- заемщик обязан в срок не позднее одного рабочего дня после получения кредита погасить всю имеющуюся задолженность по первоначальному кредитному договору и в не позднее двух рабочих дней после дня исполнения банком обязательства по выдаче суммы кредита представить подтверждающие документы о целевом использовании
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- без обеспечения;
- низкая ставка
Минусы
- срок рассмотрения заявки 3-5 дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- повышенная ставка при несвоевременном подтверждении целевого использования;
- ставки действуют в рамках акции до 31.03.2019г.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Альтернативный» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Сургут
- Телефоны
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба