Цель кредита

рефинансирование

от даты оформления рефинансируемого кредита прошло не менее 6-ти месяцев, то по нему допускается не более 5-ти нарушений сроков возврата кредита и/или уплаты процентов продолжительностью не более 30-ти календарных дней каждый), подтвержденной справкой банка