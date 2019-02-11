Рефинансирование
Альфа-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,99%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
10 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до 5 кредитов, в том числе кредитных карт, ипотеки и т.д.
Ставки
Минимальная
- 11,99 %
- 700 001 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Максимальная
- 19,99 %
- 50 000 ... 250 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
по желанию заемщика возможно подключение к программам страхования жизни и здоровья, страхования от потери работы
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
место проживания и работы в городе обращения в подразделение банка, либо в населенном пункте, расположенном в непосредственной близости к городу нахождения подразделения банка
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 10 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- один из следующих документов на выбор: заграничный паспорт / водительское удостоверение / ИНН / страховое свидетельство государственного пенсионного фонда / ОМС;
- дополнительный документ на выбор: заграничный паспорт / ДМС / копия трудовой книжки клиента / копия документа на автомобиль в собственности клиента: свидетельство о регистрации транспортного средства
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий
- не менее 1 кредита в стороннем банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет в стороннем банке
денежные средства на погашение задолженности переводятся безналично в другой банк, дополнительные средства на любые цели выдаются в кассе банка
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
возможность выбора даты ежемесячных погашений
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности в день
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
терминалы Qiwi, Элекснет; через электронные платежные системы Ruru, Contact, Рапида (Оплати по пути); кассы салонов Евросеть, МТС; кассы Юнистрим
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований по личному страхованию;
- возможность выбора даты ежемесячного платежа;
- возможность рефинансировать до 5 кредитов и получить дополнительные средства на любые цели
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- проживание и трудоустройство заемщика в городе обращения, либо в населенном пункте, расположенном в непосредственной близости к городу нахождения подразделения банка;
- требуется наличие стационарного (рабочего) телефона, мобильного телефона
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 173 городах России
36 491
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.