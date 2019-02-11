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Рефинансирование

Альфа-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,99%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
10 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
до 5 кредитов, в том числе кредитных карт, ипотеки и т.д.
Ставки
Минимальная
  • 11,99 %
  • 700 001 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Максимальная
  • 19,99 %
  • 50 000 ... 250 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
по желанию заемщика возможно подключение к программам страхования жизни и здоровья, страхования от потери работы
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
место проживания и работы в городе обращения в подразделение банка, либо в населенном пункте, расположенном в непосредственной близости к городу нахождения подразделения банка
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 10 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • один из следующих документов на выбор: заграничный паспорт / водительское удостоверение / ИНН / страховое свидетельство государственного пенсионного фонда / ОМС;
  • дополнительный документ на выбор: заграничный паспорт / ДМС / копия трудовой книжки клиента / копия документа на автомобиль в собственности клиента: свидетельство о регистрации транспортного средства
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий
  • не менее 1 кредита в стороннем банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет в стороннем банке
денежные средства на погашение задолженности переводятся безналично в другой банк, дополнительные средства на любые цели выдаются в кассе банка
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
возможность выбора даты ежемесячных погашений
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности в день
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
терминалы Qiwi, Элекснет; через электронные платежные системы Ruru, Contact, Рапида (Оплати по пути); кассы салонов Евросеть, МТС; кассы Юнистрим
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • отсутствие требований по личному страхованию;
  • возможность выбора даты ежемесячного платежа;
  • возможность рефинансировать до 5 кредитов и получить дополнительные средства на любые цели
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • проживание и трудоустройство заемщика в городе обращения, либо в населенном пункте, расположенном в непосредственной близости к городу нахождения подразделения банка;
  • требуется наличие стационарного (рабочего) телефона, мобильного телефона
Оставить заявку
10 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 173 городах России
36 491
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
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