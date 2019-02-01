Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

0,05% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки - за несвоевременное погашение основной задолженности по кредиту и процентов за пользование кредитом; 0,01% от суммы кредита за каждый день просрочки - за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих полное погашение задолженности по рефинансируемому кредиту/кредитам