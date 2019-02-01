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Потребительский под залог имущества

Старооскольский Агропромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,00%
Сумма
от 10 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 14,00 %
  • от 10 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере 0,1 от суммы просроченной задолженности; если кредитный договор обеспечивается залогом недвижимого имущества, размер неустойки равен ключевой ставке ЦБ РФ
Способ оплаты
  • кассы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования
Минусы
  • на сайте банка не указана сумма кредита;
  • подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
490
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
ОГРН
1023100000857
Отделения и банкоматы
в вашем городе Старый Оскол
Отделения 2
Банкоматы 6
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Телефоны
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии

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