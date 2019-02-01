до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,00 %

от 10 000 ₽

6 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту в размере 0,1 от суммы просроченной задолженности; если кредитный договор обеспечивается залогом недвижимого имущества, размер неустойки равен ключевой ставке ЦБ РФ Способ оплаты кассы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования Минусы на сайте банка не указана сумма кредита;

подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.