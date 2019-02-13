Рефинансирование под залог имущества
Ассоциация, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
кредит выдается на погашение кредита или кредитов в других банка, в том числе кредитных карт и ипотеки, займа или займов в микрофинансовых организациях (МФК и МКК)
Ставки
- 12,90 %
- от 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
возраст авто на момент заключения договора до 3-х лет для отечественных и китайских марок, до 7 лет - для иных марок; не более 3-х предыдущих владельцев; возможно принятие в залог имущества, являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту (с обязательством заложить его по запрашиваемому кредиту в течение 30 календарных дней с момента заключения кредитного договора), ставка по кредиту на этот период увеличивается на 2 п. п.
Страхование
-
без страхования
+2 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- длительное рассмотрение кредитной заявки;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- сумма рефинансирования равна остатку задолженности по действующим кредитам;
- рефинансируемые кредиты не должны иметь текущей просроченной задолженности;
- адрес регистрации и фактическое место жительства заемщика - Нижегородская и Костромская области
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
- Адрес
- 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
- ОГРН
- 1025200000352
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Нижний Новгород
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(831) 434-36-53