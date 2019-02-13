на выбор залог

недвижимого имущества, обязательно

движимого имущества, обязательно

автотранспорта, обязательно

возраст авто на момент заключения договора до 3-х лет для отечественных и китайских марок, до 7 лет - для иных марок; не более 3-х предыдущих владельцев; возможно принятие в залог имущества, являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту (с обязательством заложить его по запрашиваемому кредиту в течение 30 календарных дней с момента заключения кредитного договора), ставка по кредиту на этот период увеличивается на 2 п. п.