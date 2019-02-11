до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 19,00 %

35 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы пенсионное удостоверение

паспорт оригинал

заявление-анкета Прочие требования к заемщику пенсионеры: по возрасту (для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет); по выслуге лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки в день обращения 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит на длительный срок без обеспечения;

без страхования;

решение по заявке - в день обращения;

возможно без подтверждения дохода Минусы небольшая сумма

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 12:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.