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Рефинансирование пенсионный

Русь, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
от 50 000
Срок
до 8 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
залоговые и беззалоговые кредиты: потребительские, лимиты кредита в форме овердрафт, кредитные карты, автокредиты, ипотечные кредиты
Ставки
Минимальная
  • 13,90 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 год ... 8 лет
Максимальная
  • 15,90 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 год ... 8 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию заёмщика
движимого имущества, по требованию заёмщика
автотранспорта, по требованию заёмщика
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
до 300 тыс. - без обеспечения, 300 тыс. – 500 тыс. – поручительство одного физического лица, свыше 500 тыс. - залог движимого/недвижимого имущества
Страхование
  • без страхования
  • имущественное
банк не раскрывает размер надбавки за отказ от имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 3 месяца
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • копия брачного контракта (при наличии)
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
1 человек
супруг (при наличии)
Прочие требования к заемщику
  • кредиты не выдаются лицам, находящимся в декретном отпуске
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени от суммы просроченных платежей по уплате основного долга и процентов за каждый календарный день просрочки в размере: 0,06% - по кредитам, обеспеченным ипотекой; 0,1% - по кредитам, не обеспеченным ипотекой
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность получения кредита ИП, пенсионерами;
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • невысокая ставка;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • обязательная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • небольшая сумма кредита без обеспечения и под поручительство;
  • банк не раскрывает размер надбавки за отказ от имущественного страхования
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • кредиты не выдаются лицам, находящимся на любом сроке беременности, находящимся в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
  • банк не раскрывает размер надбавки за отказ от имущественного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 10:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 2 городах России
556
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
ОГРН
1025600001217
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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