Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

пени от суммы просроченных платежей по уплате основного долга и процентов за каждый календарный день просрочки в размере: 0,06% - по кредитам, обеспеченным ипотекой; 0,1% - по кредитам, не обеспеченным ипотекой