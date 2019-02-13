Лайт 9
Азиатско-Тихоокеанский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
9,00%
Сумма
до 150 000 ₽
Срок
1 год
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
219 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 9,00 %
- 30 000 ... 150 000 ₽
- 1 год
Максимальная
- 9,00 %
- 30 000 ... 150 000 ₽
- 6 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
- личное
в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге")
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 1 месяца
Требования к трудоустройству:
ведение ИП – от 6 месяцев; для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- в случае наличия сомнений в принадлежности паспортапредъявителю, банк может запросить дополнительный документ: паспорт моряка; военный билет/удостоверение офицера; заграничный паспорт; водительское удостоверение; пропуск на работу с фотографией и печатью; разрешение на право хранения оружия; служебные удостоверения силовых и фискальных структур, государственных и муниципальных органов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(в течение 1 часа)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- без обеспечения;
- стаж на последнем месте работы - от 1 месяца;
- без подтверждения дохода;
- возможность получения кредита ИП;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- срок действия кредитного решения - до 30 дней
Минусы
- существенные санкции за просрочку платежа;
- в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге")
Особые ограничения
- для клиентов с положительной кредитной историей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Лайт 9» в 81 городе России
16 503
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба