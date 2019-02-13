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Лайт 9

Азиатско-Тихоокеанский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
9,00%
Сумма
до 150 000
Срок
1 год
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
219 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 9,00 %
  • 30 000 ... 150 000 ₽
  • 1 год
Максимальная
  • 9,00 %
  • 30 000 ... 150 000 ₽
  • 6 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
  • личное
в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге")
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 1 месяца
Требования к трудоустройству:
ведение ИП – от 6 месяцев; для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • в случае наличия сомнений в принадлежности паспортапредъявителю, банк может запросить дополнительный документ: паспорт моряка; военный билет/удостоверение офицера; заграничный паспорт; водительское удостоверение; пропуск на работу с фотографией и печатью; разрешение на право хранения оружия; служебные удостоверения силовых и фискальных структур, государственных и муниципальных органов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(в течение 1 часа)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая ставка;
  • без обеспечения;
  • стаж на последнем месте работы - от 1 месяца;
  • без подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита ИП;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • срок действия кредитного решения - до 30 дней
Минусы
  • существенные санкции за просрочку платежа;
  • в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге")
Особые ограничения
  • для клиентов с положительной кредитной историей
Оставить заявку
219 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 13.02.2019 10:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Лайт 9» в 81 городе России
16 503
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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