Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 9,00 %

30 000 ... 150 000 ₽

1 год Максимальная 9,00 %

30 000 ... 150 000 ₽

6 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования

личное в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге") Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 1 месяца Требования к трудоустройству: ведение ИП – от 6 месяцев; для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета в случае наличия сомнений в принадлежности паспортапредъявителю, банк может запросить дополнительный документ: паспорт моряка; военный билет/удостоверение офицера; заграничный паспорт; водительское удостоверение; пропуск на работу с фотографией и печатью; разрешение на право хранения оружия; служебные удостоверения силовых и фискальных структур, государственных и муниципальных органов Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (в течение 1 часа) до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

без обеспечения;

стаж на последнем месте работы - от 1 месяца;

без подтверждения дохода;

возможность получения кредита ИП;

быстрое рассмотрение кредитной заявки;

срок действия кредитного решения - до 30 дней Минусы существенные санкции за просрочку платежа;

в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге") Особые ограничения для клиентов с положительной кредитной историей Оставить заявку 219 заявок за 30 дней Дата актуализации: 13.02.2019 10:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.