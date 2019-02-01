Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 30,00 %

20 000 ₽

3 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт копия и оригинал Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта карта «Maestro Econom» с тарифным планом «Базовый 2» Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

быстрое рассмотрение заявки;

без подтверждения дохода Минусы небольшие сумма и срок кредита;

высокая ставка Особые ограничения отсутствие отрицательной кредитной истории за календарный год, предшествующий дате подачи «заявления»

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 01.02.2019 16:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.