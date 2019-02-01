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Экспресс

Консервативный Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
30,00%
Сумма
20 000
Срок
3 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 30,00 %
  • 20 000 ₽
  • 3 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
    копия и оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
карта «Maestro Econom» с тарифным планом «Базовый 2»
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • без подтверждения дохода
Минусы
  • небольшие сумма и срок кредита;
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • отсутствие отрицательной кредитной истории за календарный год, предшествующий дате подачи «заявления»
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Экспресс» в 4 городах России
616
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Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
Адрес
414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
ОГРН
1023001538340
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Телефоны
8 800 333-77-30 — единая справочная служба

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