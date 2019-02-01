Экспресс
Консервативный Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
30,00%
Сумма
20 000 ₽
Срок
3 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 30,00 %
- 20 000 ₽
- 3 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
-
паспорт
копия и оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
карта «Maestro Econom» с тарифным планом «Базовый 2»
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- быстрое рассмотрение заявки;
- без подтверждения дохода
Минусы
- небольшие сумма и срок кредита;
- высокая ставка
Особые ограничения
- отсутствие отрицательной кредитной истории за календарный год, предшествующий дате подачи «заявления»
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Экспресс» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
- ОГРН
- 1023001538340
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
8 800 333-77-30 — единая справочная служба