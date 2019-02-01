На медицинские услуги
Александровский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: лечение
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- лечение
на оплату медицинских услуг в клинике АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ»
Ставки
- 19,00 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+1 п. п. без страхования рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности; +1 п. п. без страхования от потери работы
-
личное
базовая ставка; страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности и страхование от потери работы
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+ 1 п. п. при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка в свободной форме
-
другие документы
выписка с зарплатного счета
+ 1 п. п. при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документ о подтверждении занятости (предоставляется по требованию банка)
- документы, подтверждающие целевое использование кредита (договоры на оказание медицинских услуг, счета на оказание медицинских услуг, иные документы)
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
- офис банка
- магазин-партнер
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- рассмотрение заявки - до 2 дней;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия положительного решения - 60 дней;
- без обеспечения
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит на оплату медицинских услуг в клинике АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ»;
- повышенная ставка при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На медицинские услуги» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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(812) 324-87-77