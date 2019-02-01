до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита лечение на оплату медицинских услуг в клинике АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ» Ставки 19,00 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования +1 п. п. без страхования рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности; +1 п. п. без страхования от потери работы

личное базовая ставка; страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности и страхование от потери работы Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор + 1 п. п. при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка в свободной форме

другие документы выписка с зарплатного счета + 1 п. п. при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документ о подтверждении занятости (предоставляется по требованию банка)

документы, подтверждающие целевое использование кредита (договоры на оказание медицинских услуг, счета на оказание медицинских услуг, иные документы) Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1 до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 60 дней Оформление кредита офис банка

магазин-партнер Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет компании, предоставляющей товар / услугу Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

рассмотрение заявки - до 2 дней;

альтернативные способы подтверждения дохода;

срок действия положительного решения - 60 дней;

без обеспечения Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит на оплату медицинских услуг в клинике АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ»;

повышенная ставка при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.