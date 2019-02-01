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На медицинские услуги

Александровский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: лечение
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • лечение
на оплату медицинских услуг в клинике АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ»
Ставки
  • 19,00 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +1 п. п. без страхования рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности; +1 п. п. без страхования от потери работы
  • личное
    базовая ставка; страхование рисков причинения вреда жизни и потери трудоспособности и страхование от потери работы
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+ 1 п. п. при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка в свободной форме
  • другие документы
    выписка с зарплатного счета
+ 1 п. п. при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ о подтверждении занятости (предоставляется по требованию банка)
  • документы, подтверждающие целевое использование кредита (договоры на оказание медицинских услуг, счета на оказание медицинских услуг, иные документы)
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • магазин-партнер
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • рассмотрение заявки - до 2 дней;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия положительного решения - 60 дней;
  • без обеспечения
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит на оплату медицинских услуг в клинике АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ»;
  • повышенная ставка при подтверждении дохода документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На медицинские услуги» в 5 городах России
1 449
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
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Телефоны
(812) 324-87-77

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