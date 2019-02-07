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Рефинансирование

Банк ДОМ.РФ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
с даты выдачи каждого рефинансируемого кредита на дату подачи заявки на кредит должно пройти 6-ти месяцев и более; отсутствие просроченной задолженности свыше 30-ти дней за весь срок действия кредита(ов), на погашение задолженности по которым банк предоставляет кредит; размер рефинансируемого кредита должен быть не менее 30 000 рублей
Ставки
  • 12,90 %
  • 30 001 ... 1 500 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 7 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • работники правоохранительных органов
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для заемщиков-пенсионеров – тип занятости «не работает»
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: для дополнительных офисов банка, расположенных в г. Москве: 25 000 рублей; для филиалов, дополнительных и операционных офисов банка: 15 000 рублей; для пенсионеров: 9 000 рублей для всех регионов
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для нотариусов и адвокатов
  • справка по форме 4-НДФЛ
    для нотариусов и адвокатов
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • справка в свободной форме
    для кредитов на сумму до 500 тыс. руб.
  • другие документы
    выписка с зарплатного счета
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • при сумме кредита от 500 000 рублей: копия трудовой книжки /трудового договора / для нотариуса: копия лицензии на осуществление деятельности / для адвокатов: удостоверение адвоката
  • кредитный договор стороннего банка или справка об остатке текущей ссудной задолженности и кредитной истории)
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
  • фактическое проживание - в любом регионе присутствия банка; для пенсионеров максимальный возраст 75 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • кредит может быть предоставлен адвокатам, нотариусам, неработающим пенсионерам;
  • не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • возможность рефинансировать неограниченное количество кредитов и получить деньги на любые цели
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • на рефинансирование кредитов сторонних банков;
  • банк не раскрывает размер штрафных санкций за просрочку платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 17:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 27 городах России
4 299
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
ОГРН
1037739527077
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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