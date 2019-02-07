Цель кредита

рефинансирование

с даты выдачи каждого рефинансируемого кредита на дату подачи заявки на кредит должно пройти 6-ти месяцев и более; отсутствие просроченной задолженности свыше 30-ти дней за весь срок действия кредита(ов), на погашение задолженности по которым банк предоставляет кредит; размер рефинансируемого кредита должен быть не менее 30 000 рублей