до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 15,00 %

30 000 ... 1 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Дополнительная информация новогоднее предложение по потребительскому кредитованию будет действовать всю зиму Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

крупная сумма кредита на длительный срок;

предоставляется военнослужащим, ИП;

льготные условия для бюджетников Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения для мужчин, имеющих отсрочку от призыва на военную службу, окончание срока кредитования не превышает окончание срока отсрочки за вычетом 30 календарных дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.