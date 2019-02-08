Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,40 %

50 000 ... 250 000 ₽

1 год ... 2 года Максимальная 16,40 %

50 000 ... 250 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка о выплатах из Фонда Социального страхования Российской Федерации справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию справка о выплатах из Фонда Социального страхования Российской Федерации Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия и оригинал

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета Прочие требования к заемщику хорошая кредитная история – в течение последних 3-х лет не имелось случаев просроченных платежей по кредитам, положительная кредитная история – в течение последних 3-х лет имелись случаи просроченных платежей по кредитам продолжительностью не более 30-ти дней Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 15 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

без обеспечения для заемщиков с хорошей кредитной историей Минусы требуется имущественное страхование залога;

повышенная ставка при отказе от личного страхования;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения льготная ставка для заемщиков с ПКИ (при наличии обеспечения)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.