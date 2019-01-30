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Рефинансирование

Девон-Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
3 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
виды рефинансируемых кредитов – потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте, предоставленные заемщику иными кредитными организациями (срок с даты предоставления рефинансируемого кредита – не менее 6-ти месяцев; срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3-х месяцев; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту длительностью свыше 30-ти дней за весь срок действия кредита; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту за последние 6-ть месяцев погашения, текущей просроченной задолженности)
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 15,50 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 4 месяцев
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
на просроченную задолженность по погашению кредита начисляется неустойка в размере, равном удвоенному размеру процентной ставки за пользование кредитом (но не более 36% годовых)
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок кредитования;
  • без страхования;
  • кредитование пенсионеров (в т.ч. работающих);
  • возможно рефинансировать валютные кредиты (доллары США, евро);
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • обязательное подтверждение целевого использования (иначе повышение ставки)
Особые ограничения
  • максимальное количество рефинансируемых кредитов – 5
Оставить заявку
3 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 30.01.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 14 городах России
1 036
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
ОГРН
1021600002148
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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