Рефинансирование
Девон-Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
3 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
виды рефинансируемых кредитов – потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте, предоставленные заемщику иными кредитными организациями (срок с даты предоставления рефинансируемого кредита – не менее 6-ти месяцев; срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3-х месяцев; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту длительностью свыше 30-ти дней за весь срок действия кредита; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту за последние 6-ть месяцев погашения, текущей просроченной задолженности)
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 15,50 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 4 месяцев
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
на просроченную задолженность по погашению кредита начисляется неустойка в размере, равном удвоенному размеру процентной ставки за пользование кредитом (но не более 36% годовых)
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок кредитования;
- без страхования;
- кредитование пенсионеров (в т.ч. работающих);
- возможно рефинансировать валютные кредиты (доллары США, евро);
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- обязательное подтверждение целевого использования (иначе повышение ставки)
Особые ограничения
- максимальное количество рефинансируемых кредитов – 5
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 14 городах России
1 036
Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- ОГРН
- 1021600002148
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-92-22 — единая справочная служба