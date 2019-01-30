Цель кредита

рефинансирование

виды рефинансируемых кредитов – потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте, предоставленные заемщику иными кредитными организациями (срок с даты предоставления рефинансируемого кредита – не менее 6-ти месяцев; срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3-х месяцев; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту длительностью свыше 30-ти дней за весь срок действия кредита; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту за последние 6-ть месяцев погашения, текущей просроченной задолженности)