Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

20% годовых от суммы просроченного платежа за весь период просрочки; за нецелевое использование кредита штраф в размере 5% от суммы, использованной не по назначению; при невыполнении обязательств (предоставление не реже одного раза в год надлежащим образом оформленных документов подтверждающих финансовое положение) штраф 500 руб. за каждый день просрочки предоставления документов