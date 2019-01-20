Потребительский
Тексбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 2 500 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 15 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
в случае предоставления кредита на определенные цели, требуется подтверждение целевого использования
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- от 2 500 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,00 %
- до 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
справка о доходе предоставляется каждый год в течение всего срока кредитования
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 12 месяцев
справка о доходе предоставляется каждый год в течение всего срока кредитования
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
- ИНН
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- водительское удостоверение
- документы по предоставляемому залогу
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- положительная кредитная история за последние 12 месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
календарных
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа за весь период просрочки; за нецелевое использование кредита штраф в размере 5% от суммы, использованной не по назначению; при невыполнении обязательств (предоставление не реже одного раза в год надлежащим образом оформленных документов подтверждающих финансовое положение) штраф 500 руб. за каждый день просрочки предоставления документов
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- не требуется регистрация в регионе присутствия банка;
- альтернативные способы обеспечения;
- без страхования
Минусы
- срок рассмотрение заявки - до 15 календарных дней;
- требуется большой пакет документов;
- подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ;
- крупные штрафы
Особые ограничения
- кредит для заемщиков с положительной кредитной историей
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Тексбанк»
- Адрес
- 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
- Сайт
- www.texbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Черкесск
- Телефоны
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(8782) 21-22-23