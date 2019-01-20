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Потребительский

Тексбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 2 500 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 15 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
в случае предоставления кредита на определенные цели, требуется подтверждение целевого использования
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • от 2 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 15,00 %
  • до 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
справка о доходе предоставляется каждый год в течение всего срока кредитования
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 12 месяцев
справка о доходе предоставляется каждый год в течение всего срока кредитования
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • трудовая книжка
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • ИНН
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • водительское удостоверение
  • документы по предоставляемому залогу
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • положительная кредитная история за последние 12 месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
календарных
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа за весь период просрочки; за нецелевое использование кредита штраф в размере 5% от суммы, использованной не по назначению; при невыполнении обязательств (предоставление не реже одного раза в год надлежащим образом оформленных документов подтверждающих финансовое положение) штраф 500 руб. за каждый день просрочки предоставления документов
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • длительный срок кредитования;
  • не требуется регистрация в регионе присутствия банка;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • без страхования
Минусы
  • срок рассмотрение заявки - до 15 календарных дней;
  • требуется большой пакет документов;
  • подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • крупные штрафы
Особые ограничения
  • кредит для заемщиков с положительной кредитной историей
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 4 городах России
956
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Справочная информация
АО «Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
Сайт
www.texbank.ru
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Телефоны
(8782) 21-22-23

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