Под залог недвижимости
РНКБ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,99%
Сумма
до 6 000 000 ₽
Срок
до 25 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,99 %
- 600 000 ... 6 000 000 ₽
- 3 года ... 25 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Жилого помещения / Жилого здания, расположенного на территории Республики Крым / города Федерального значения Севастополя/ города федерального значения Москвы / Московской области / Краснодарского Края
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное
+1,5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
- прочие
моряки
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- трудовая книжка
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия кредитного решения - 60 дней;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- предоставляется ИП, адвокатам, нотариусам, пенсионерам, бюджетникам, военнослужащим;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- невысокая ставка
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного и титульного страхования
Особые ограничения
- размер кредита – до 70% от оценочной стоимости недвижимости
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 47 городах России
2 156
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- ОГРН
- 1027700381290
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 234-27-27