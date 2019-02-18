Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,99 %

600 000 ... 6 000 000 ₽

3 года ... 25 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Жилого помещения / Жилого здания, расположенного на территории Республики Крым / города Федерального значения Севастополя/ города федерального значения Москвы / Московской области / Краснодарского Края Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное +1,5 п. п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

работники бюджетной сферы / госслужащие

военнослужащие

работники правоохранительных органов

адвокаты / нотариусы

пенсионеры

прочие моряки Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы трудовая книжка

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 60 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия кредитного решения - 60 дней;

альтернативные способы подтверждения дохода;

предоставляется ИП, адвокатам, нотариусам, пенсионерам, бюджетникам, военнослужащим;

крупная сумма кредита на длительный срок;

невысокая ставка Минусы повышенная ставка при отказе от личного и титульного страхования Особые ограничения размер кредита – до 70% от оценочной стоимости недвижимости

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.