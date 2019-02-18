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Под залог недвижимости

РНКБ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,99%
Сумма
до 6 000 000
Срок
до 25 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,99 %
  • 600 000 ... 6 000 000 ₽
  • 3 года ... 25 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Жилого помещения / Жилого здания, расположенного на территории Республики Крым / города Федерального значения Севастополя/ города федерального значения Москвы / Московской области / Краснодарского Края
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное
    +1,5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
  • прочие
моряки
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • трудовая книжка
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия кредитного решения - 60 дней;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП, адвокатам, нотариусам, пенсионерам, бюджетникам, военнослужащим;
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • невысокая ставка
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного и титульного страхования
Особые ограничения
  • размер кредита – до 70% от оценочной стоимости недвижимости
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 47 городах России
2 156
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
Сайт
www.rncb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 37
Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 234-27-27

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