до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование до пяти кредитов сторонних банков, включая потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку (без последующего оформления залога); также возможно получение дополнительных средств на любые цели в сумме до 500 тыс. руб. Ставки Минимальная 13,90 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Максимальная 18,90 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

военнослужащие

работники правоохранительных органов Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Требования к трудоустройству: место жительства и место работы в регионе присутствия Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам (полный перечень см. на сайте банка) Прочие требования к заемщику на момент подачи заявки открыто не более 5 кредитов/кредитных карт Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

крупная сумма кредита на длительный срок;

возможность рефинансировать до 5 кредитов (в том числе ипотеку);

возможность получить до 500 тыс. руб. на любые цели;

возможно рефинансировать валютные кредиты Минусы подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения кредит на рефинансирование;

19,9% годовых - при отсутствии подтверждения целевого использования кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.