Рефинансирование
Тройка-Д Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до пяти кредитов сторонних банков, включая потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку (без последующего оформления залога); также возможно получение дополнительных средств на любые цели в сумме до 500 тыс. руб.
Ставки
Минимальная
- 13,90 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 18,90 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
место жительства и место работы в регионе присутствия
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам (полный перечень см. на сайте банка)
Прочие требования к заемщику
- на момент подачи заявки открыто не более 5 кредитов/кредитных карт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- возможность рефинансировать до 5 кредитов (в том числе ипотеку);
- возможность получить до 500 тыс. руб. на любые цели;
- возможно рефинансировать валютные кредиты
Минусы
- подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- 19,9% годовых - при отсутствии подтверждения целевого использования кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 35 городах России
3 082
Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
- Сайт
- almabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 783-38-00