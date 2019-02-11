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Большие деньги под залог

Азиатско-Тихоокеанский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 5 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
8 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,50 %
  • 3 000 000 ... 5 000 000 ₽
  • 61 мес. ... 10 лет
Максимальная
  • 17,50 %
  • 700 000 ... 3 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилое / нежилое / земля
движимого имущества, обязательно
от 700 т.р. до 1,5 млн.р.
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
залоговая стоимость закладываемого имущества должна составлять не менее суммы, рассчитанной по формуле: сумма кредита + сумма начисленных процентов за 9 месяцев + 10% от суммы кредита
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
кредитование собственников бизнеса/ИП возможно только в случае, если заёмщик так же является наемным работником в сторонней организации
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • другие документы
    выписка со счета кредитной организации по зачислениях з/п
Документы
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • крупная сумма кредита;
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - 30 дней
Минусы
  • существенные санкции за просрочку платежа;
  • возраст заемщика - от 25 лет
Особые ограничения
  • кредитование собственников бизнеса/ИП возможно только в случае, если заёмщик так же является наемным работником в сторонней организации
Оставить заявку
8 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большие деньги» в 81 городе России
2 107
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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