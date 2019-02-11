Большие деньги под залог
Азиатско-Тихоокеанский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
8 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,50 %
- 3 000 000 ... 5 000 000 ₽
- 61 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 17,50 %
- 700 000 ... 3 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилое / нежилое / земля
движимого имущества, обязательно
от 700 т.р. до 1,5 млн.р.
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
залоговая стоимость закладываемого имущества должна составлять не менее суммы, рассчитанной по формуле: сумма кредита + сумма начисленных процентов за 9 месяцев + 10% от суммы кредита
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
кредитование собственников бизнеса/ИП возможно только в случае, если заёмщик так же является наемным работником в сторонней организации
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
-
другие документы
выписка со счета кредитной организации по зачислениях з/п
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- крупная сумма кредита;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия кредитного решения - 30 дней
Минусы
- существенные санкции за просрочку платежа;
- возраст заемщика - от 25 лет
Особые ограничения
- кредитование собственников бизнеса/ИП возможно только в случае, если заёмщик так же является наемным работником в сторонней организации
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большие деньги» в 81 городе России
2 107
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба