Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,50 %

3 000 000 ... 5 000 000 ₽

61 мес. ... 10 лет Максимальная 17,50 %

700 000 ... 3 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог жилое / нежилое / земля недвижимого имущества, обязательно от 700 т.р. до 1,5 млн.р. движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, обязательно залоговая стоимость закладываемого имущества должна составлять не менее суммы, рассчитанной по формуле: сумма кредита + сумма начисленных процентов за 9 месяцев + 10% от суммы кредита Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму кредитование собственников бизнеса/ИП возможно только в случае, если заёмщик так же является наемным работником в сторонней организации Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

другие документы выписка со счета кредитной организации по зачислениях з/п Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

документы по предоставляемому залогу

ИНН

трудовой договор

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный список документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма кредита;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

срок действия кредитного решения - 30 дней Минусы существенные санкции за просрочку платежа;

возраст заемщика - от 25 лет Особые ограничения кредитование собственников бизнеса/ИП возможно только в случае, если заёмщик так же является наемным работником в сторонней организации Оставить заявку 8 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 09:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.