Многоцелевой в долларах США
Кредит Европа Банк, потребительский кредит
Валюта
USD
Ставка
14,00%
Сумма
до 20 000 $
Срок
до 4 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
USD
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,00 %
- 1 000 ... 20 000 $
- 2 года ... 4 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 мес.
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
выписка по счету, открытому на имя клиента в банке, на который осуществляется зачисление заработной платы
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- для иностранных граждан: виза, информация о регистрации, миграционная карта, разрешение на работу, трудовой договор, вид на жительство;
- документы для ИП (за последний налоговый период, т.е. за последний год):
- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности с отметкой о ее принятии налоговым органом;
- копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу с отметкой о принятии налогового органа
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
домашний и рабочий
- для иностранных граждан - временная регистрация на территории РФ
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
21 день
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
терминалы Элекснет, Qiwi, Плат-Форма
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- предоставляется иностранным гражданам;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований по страхованию
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Особые ограничения
- мин. доход заемщика после налогообложения - 100 тыс. руб. (для кредита в рублях)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Многоцелевой» в 31 городе России
1 926
Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57