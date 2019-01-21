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Многоцелевой в долларах США

Кредит Европа Банк, потребительский кредит
Валюта
USD
Ставка
14,00%
Сумма
до 20 000 $
Срок
до 4 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
USD
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 14,00 %
  • 1 000 ... 20 000 $
  • 2 года ... 4 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    выписка по счету, открытому на имя клиента в банке, на который осуществляется зачисление заработной платы
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • трудовая книжка
  • для иностранных граждан: виза, информация о регистрации, миграционная карта, разрешение на работу, трудовой договор, вид на жительство;
  • документы для ИП (за последний налоговый период, т.е. за последний год):
    • копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
    • копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности с отметкой о ее принятии налоговым органом;
    • копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу с отметкой о принятии налогового органа
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и рабочий
  • для иностранных граждан - временная регистрация на территории РФ
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
21 день
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
терминалы Элекснет, Qiwi, Плат-Форма
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • предоставляется иностранным гражданам;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • отсутствие требований по страхованию
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Особые ограничения
  • мин. доход заемщика после налогообложения - 100 тыс. руб. (для кредита в рублях)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Многоцелевой» в 31 городе России
1 926
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Сайт
www.crediteurope.ru
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57

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