до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги при получении кредита в сумме более 2 млн руб. заемщик в течение 30 дней предоставляет в банк информацию об использовании кредита Ставки Минимальная 11,00 %

от 30 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 24,00 %

от 30 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых, начисляемые на сумму просроченного основного долга и просроченных процентов Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

без страхования;

альтернативные способы обеспечения Минусы высокая ставка Особые ограничения при получении кредита в сумме более 2 млн руб. заемщик в течение 30 дней предоставляет в банк информацию об использовании кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.